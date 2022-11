COVID-19: confira o cronograma da vacinação em BH nesta semana

BH espera vacinar 2.840 crianças com duas doses (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Podem se vacinar crianças com:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doenças neurológicas crônicas;

Doença renal crônica;

Imunocomprometidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down;

Cirrose hepática.

Repescagem

Pessoas com baixa imunidade

Quarta dose

A vacinação contra COVID-19 para crianças de 6 meses a 2 anos continua em Belo Horizonte nesta semana. Além disso, todos os grupos já convocados pela Prefeitura podem procurar os postos de saúde para atualizar a caderneta de imunização.O primeiro lote de vacinas pediátricas é destinado a crianças com comorbidades. Ao todo, nove centros de saúde, um em cada regional da capital mineira, receberam as novas doses para o atendimento do grupo.BH espera vacinar 2.840 crianças com duas doses. O grupo corresponde a 4,6% do total de 61.740 bebês da faixa etária na capital.Para serem vacinados, os pequenos não podem ter tido COVID-19 nos últimos 30 dias. É necessário estarem acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.Sem previsão para convocar novas faixas etárias para receberem mais uma dose de reforço contra a COVID-19, a Prefeitura de Belo Horizonte segue a repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já chamados.A população pode se imunizar com qualquer dose nos centros de saúde e postos extras, seja para aplicação das primeiras doses ou dos reforços. O horário de funcionamento dos centros de saúde é das 8h às 17h.Os locais disponibilizados pela PBH para vacinação estão listados no site da Prefeitura . É importante conferir a unidade antes de sair de casa, já que os pontos são dinâmicos e alteram diariamente.Imunossuprimidos com 18 anos ou mais estão liberados para a quinta dose da vacina. Para receber o reforço é preciso respeitar o intervalo de 4 meses entre as doses.Adolescentes imunocomprometidos, com idades entre 12 a 17 anos, já podem receber a quarta dose.Até o momento, a quarta dose foi liberada para pessoas a partir de 40 anos. A adesão, porém, segue baixa. Em BH, apenas 19,4% da população se vacinou com a segunda dose de reforço.