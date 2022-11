COVID-19: Moradores de BH recorrem a Contagem para receber a quarta dose

O posto do Big Shopping foi reaberto no último dia 7 (foto: Adelcio Ramos/ PMC) Moradores de Belo Horizonte estão recorrendo a outras cidades da Região Metropolitana para receberem a quarta dose da vacina contra a COVID-19. O principal destino são os postos de Contagem, que não exigem comprovante de residência, apenas documento com foto e cartão de vacinação.









Ele soube que a vacinação em Contagem não exigia comprovante de endereço por meio da divulgação da prefeitura a respeito do novo posto no shopping. Mesmo com duas horas de espera para receber a vacina, Fernando não se arrepende de ter esperado. "Não é drive-thru, é um posto dentro do shopping, e é necessário fazer triagem antes. Demorou cerca de duas horas, por causa da quantidade de pessoas".

O posto do Big Shopping foi reaberto no último dia 7 e, segundo a Prefeitura de Contagem, até 14 de novembro, mais de 900 pessoas foram vacinadas. São ofertados 16 imunizantes no local, entre eles, os da COVID-19.



Ansiedade



Quem também recebeu a dose no mesmo posto foi Marcelo Santos, de 35 anos. Com medo de um possível surto de COVID-19, ele soube que Contagem já estava vacinando pessoas acima dos 18 anos com a quarta dose por meio de uma colega de trabalho, que também quis ir até a cidade ser imunizada.





"Não queria ficar esperando, pois dá uma ansiedade. Essa estagnação nos 40 anos e o aumento de casos causam medo. Tem outras cidades vacinando a partir dos 18 anos, e não sei por que BH ainda não. Dá uma sensação que estamos ficando para trás. Fui no Big Shopping e lá distribuem senhas diárias. Tentei ir na quarta, mas quando cheguei já tinham acabado. Na quinta, consegui ir mais cedo, mas demorei duas horas para ser vacinado", diz.





Fernando e Marcelo ressaltam que há um interesse muito grande das pessoas em se protegerem, por isso a tomada de decisão de serem imunizadas em outra cidade. "Eu achei bom que a fila estava grande, pois demonstra o interesse da população em vacinar. Lá também estão oferecendo outros imunizantes", comenta Fernando.





"Estamos ansiosos com isso, todos os dias nas redes sociais as pessoas perguntam sobre as doses estagnadas há meses. É interessante ver que a população está dando um jeito, pois é uma preocupação genuína com a saúde", finaliza Marcelo.



Contagem



Contagem tem 87% da população com esquema vacinal completo e 80% com a dose de reforço aplicada. Em nota, a prefeitura afirma que a Secretaria Municipal de Saúde não exige comprovante de endereço para vacinação contra a COVID-19, "portanto, pessoas de outros municípios podem se vacinar em Contagem".





Questionada sobre a mobilização dos moradores para receber a quarta dose e se há previsão de ampliação, a Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que segue as orientações do Ministério da Saúde e que, até o momento, "o órgão não determinou a aplicação da quarta dose de reforço da vacina contra a COVID-19 para público abaixo de 40 anos".





E completa: "Para a convocação de novos públicos é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues ao município. A SMSA reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a continuidade do processo, tão logo as doses sejam entregues".