COVID-19: Minas recebe remessa de CoronaVac, após falta do imunizante

Segundo a SES-MG, a distribuição para a Unidade Regional de Saúde (URS) BH e para a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) da capital mineira também ocorrerá nesta sexta-feira (18/11) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG) informou que recebeu, nesta sexta-feira (18/11), 85.510 doses da vacina CoronaVac para a imunização de crianças de 3 e 4 anos, do Ministério da Saúde. A ação ocorre após o estado mineiro confirmar a falta do imunizante contra a COVID-19 em vários municípios, incluindo Belo Horizonte.









carência do imunizante preocupou os pais que levaram os filhos aos postos de saúde para se vacinar e não obtiveram sucesso. Com o crescimento de casos da doença e internações, muitos deles acreditam que a imunização é uma forma de fortalecer a imunidade das crianças contra o vírus.





Em nota, os órgãos de saúde municipal e estadual disseram que a ausência de vacinas estava relacionada à falta de repasses do Ministério da Saúde. Ontem, BH também ampliou a vacinação para crianças de 6 meses a dois anos com comorbidade.

Novos lotes de vacinas chegarão na próxima semana

De acordo coma SES-MG, outra remessa com 250.004 doses está prevista para chegar na próxima segunda-feira (21/11). Desse total, 200.004 são Pfizer adulta, destinadas à aplicação para a população a partir de 12 anos. Outras 50 mil são da Pfizer pediátrica, destinadas à aplicação de crianças de 5 a 11 anos.





Após as chegadas, as doses serão levadas à Central Estadual da Rede de Frio, onde todas as vacinas serão acondicionadas, conferidas e separadas antes de serem enviadas para as URS. Além disso, a distribuição será feita de acordo com a demanda de cada município.

Durante coletiva feita na tarde de ontem, a PBH anunciou que seguia sem previsão para vacinar o público de 17 a 39 anos com a quarta dose contra a COVID-19, por causa da falta de envio do imunizante pelo Ministério da Saúde. Em nota, a SMSA informou que o quantitativo e quando as doses serão recebidas ainda não foram repassadas pelo Estado.

Vacinômetro

Segundo o vacinômetro de Minas, divulgado nesta sexta, 50.806.086 vacinas já foram aplicadas no estado, sendo que 88,26% dos mineiros receberam a primeira dose e 83,45% tomaram a segunda dose. Já a terceira dose e primeira dose de reforço teve 63,58% de adesão, enquanto a quarta ou segunda dose de reforço teve 41,97%.





Em relação à cobertura vacinal pediátrica, 1.519.918 crianças, com idade entre 3 e 11 anos, já tiveram a primeira dose aplicada. Já a segunda dose foi tomada por apenas 45,16% dessa população, o que representa 1.091.998.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.