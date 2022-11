Grande BH ainda tem 292 chamados de cortes de árvores após chuvas fortes

Entre os 435 pedidos, 361 ocorrem na capital mineira, enquanto 74 são referentes às cidades do entorno (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Dois dias depois dos temporais que atingiram a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 292 chamados para cortes de árvores ainda estão em aberto no Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (18/11). Além disso, há 143 solicitações para a realização de vistorias em árvores com possível risco de queda.









Os militares informaram que as ações ocorrem, de modo simultâneo, com as chamadas de urgência que surgem ao longo do dia e que todos estão “empenhados na recuperação da normalidade pós-chuvas.”





A Cemig informou que, na manhã desta sexta-feira (18/11), não havia blocos regionais sem energia elétrica , por causa da chuva, mas somente alguns pontos que precisam de algum serviço, como o auxílio do CBMG. A previsão é de que, até o final da tarde de hoje, a situação esteja completamente normalizada.

Ontem, bairros das regiões do Barreiro, Pampulha e Nordeste em BH, e em alguns pontos dos municípios de Santa Luzia, Betim e Nova Lima, ainda estavam sem energia.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.