BH: Escolas municipais terão aulas em dias de jogos do Brasil na Copa

Alunos de escolas municipais, em Belo Horizonte, não serão dispensados em jogos da Seleção Brasileira de futebol na Copa do Mundo, que começa no próximo domingo (20/11). A informação foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (18/11).

Conforme a Secretária Municipal de Educação, a decisão considera a necessidade de cumprir os 200 dias letivos do ano. Além disso, o objetivo é garantir aos estudantes o acesso à escola, à permanência em todas as atividades escolares e à recomposição de conhecimentos não adquiridos durante o período de isolamento, por causa da pandemia de COVID-19.

Com isso, nos dias letivos coincidentes com os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que, inicialmente, estão previstos para ocorrer nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, as instituições de ensino deverão manter as atividades letivas, sem a dispensa da frequência escolar.