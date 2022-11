Governo de Minas terá expediente especial em jogos do Brasil na Copa

Caso a Seleção Brasileira passe de fase, novas datas também terão expediente modificado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Governo de Minas Gerais publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (10/11) um comunicado informando as alterações no expediente de trabalho dos servidores em dias de jogos do Brasil, na Copa do Mundo. Na fase de grupos - a primeira da competição - a Seleção Brasileira entra em campo três vezes.O primeiro jogo está marcado para o dia 24 de novembro, quando o Brasil enfrenta a Sérvia. Nesse dia, a partida começa às 16h e o expediente dos servidores prevê uma carga horária de seis horas, que devem ser cumpridas entre 7h e 15h.