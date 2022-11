Copa do Mundo: veja dicas para colocar adereços nas ruas em segurança

Decorações podem ser feitas, mas tomando os devidos cuidados com as instalações de enfeites (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Desde 1994, o ano do tetra da Seleção brasileira, moradores da Rua Franscico Bicalho, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, fazem uma decoração especial para a Copa do Mundo. Conhecida como 'Rua da Copa', o local fica todo enfeitado com adereços e bandeirinhas verdes e amarelas.









Mas uma solução foi encontrada pelos moradores em acordo com a parte técnica da Cemig e as bandeirinhas foram novamente instaladas na 'Rua da Copa', que vai seguir com a programação de comemorações sem riscos.





Diante desse acontecimento, a Companhia produziu um material contendo informações sobre o que pode e o que não pode ser feito nas decorações de rua para a Copa do Mundo . Sobre o que é proibido, o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares alerta para os cuidados com as decorações.





O que não pode ser feito

De acordo com o material emitido pela empresa de energia, está proibido as instalações de adereços, enfeites e ornamentos nos postes e essas instalações devem ser realizadas longe das redes elétricas. As instalações nunca podem ser fixadas com arames metálicos, pois há um aumento na chance de um choque elétrico.





Além disso, o acesso dos eletricistas que realizam a manutenção do sistema elétrico pode ser dificultado. Há também um risco, ao instalar os enfeites próximos a rede elétrica, de queda por altura durante a fixação dos ornamentos e tal queda pode ser fatal. A Cemig ainda alerta sobre outras recomendações que devem ser tomadas:





Não lançar artefatos (serpentinas, confetes, entre outros) na rede elétrica, sejam metálicos ou não.

Antes de fazer qualquer ligação elétrica ou de instalar enfeites que utilizem energia (lâmpadas etc), consultar um eletricista especializado. Fazer gatos é crime e traz sérios riscos para quem faz e para a população.

Não instalar nenhum enfeite próximo à rede elétrica, %u200Bindependentemente do material.

Com relação a estruturas para exibição de jogos em telões e apresentação de shows, na montagem e na desmontagem deve-se considerar a existência das redes elétricas aéreas e, em caso de escavação, de redes subterrâneas%u200B, nunca montando estes palanques embaixo da rede elétrica da Cemig.

Atenção à instalação de antenas de TVs ou de internet, que devem ser colocadas sempre longe dos fios das redes elétricas, e sempre utilizando hastes de dimensões inferiores à menor distância entre o ponto de instalação e a fiação da Cemig.

A fixação das coberturas de palcos e assemelhados deve ser bem-feita para evitar o desprendimento e a possível projeção contra a rede elétrica, em casos de ventos fortes.

Aparelho de som, refrigeração, churrasqueiras elétricas e outros aparelhos deste tipo não devem ser ligados próximo a duchas ou piscinas.

Não utilizar improvisos (gambiarras), pois eles aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica.

Outro alerta importante é em relação aos fogos de artifício, que devem ser manuseados somente por adultos e utilizados em locais distantes da rede elétrica, afastados de bandeirinhas e de demais enfeites ou materiais que apresentem risco de incêndio.

Não tentar socorrer as vítimas se houver contato com fio partido. Nesse caso, acionar imediatamente a Cemig e o Corpo de Bombeiros.

"Então, sempre que vocês forem colocar qualquer tipo de adereço para enfeitar para a Copa do Mundo, sempre (deve-se ter) a preocupação de estar longe da rede elétrica da Cemig, nunca usando instalações da Cemig e com todo o cuidado para que a comemoração seja a melhor possível e que venha o hexa para todos nós do Brasil.".