BH tem novo recorde de frio para novembro

O céu permanecerá nublado durante todo o dia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte marcou mais um recorde de frio para o mês de novembro nesta sexta-feira (4/11). Ontem (3/11), a mínima registrada na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH, foi de 11,1°C, considerado até então a menor temperatura para o mês em seis anos . Hoje, no entanto, a temperatura caiu para 10,4°C na mesma estação, com a sensação térmica de -12,3°C, às 05h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fim de semana

A máxima prevista para esta sexta-feira na capital é de 22°C, com baixa possibilidade de chuva fraca a moderada. Ainda de acordo com o Inmet, o céu ficará nublado durante todo o dia.

O frio irá se manter neste fim de semana em BH, mas haverá um leve aumento de temperatura. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima será de 9°C e a máxima, 25°C, tanto no sábado quanto no domingo. Não há previsão de chuva para os dois dias.

Para o restante de Minas Gerais, também não há possibilidade de chuva nesta sexta e fim de semana para a maioria das regiões, exceto Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.



A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi em Monte Verde, No Sul de Minas, onde os termômetros marcaram 5,8°C. Já a máxima prevista hpje no estado é de 26°C, no Triângulo Mineiro.

