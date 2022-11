BH registra a menor temperatura para novembro em seis anos

Temperatura registrada em 2016, desde o início do funcionamento da Estação Cercadinho, em 2013, ainda é a menor para o mês de novembro (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) Belo Horizonte registrou nesta quinta-feira (3/11) a menor temperatura mínima para o mês de novembro dos últimos seis anos. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao amanhecer, a Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, registrou mínima de 11 °C e sensação térmica de -12 °C.









Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, essa temperatura é incomum no mês de novembro. “Esse número está ligado a uma massa polar de ar atípica, que está vindo da Região Sul do Brasil. Por isso, essa mínima durante este mês ocorre de forma excepcional”, disse.





No interior de Minas Gerais, a temperatura mínima registrada hoje foi de 6,3 °C, em Monte Verde, na Região Sul do estado. Pode chover em todas as regiões nesta quinta, sendo que no Norte, Noroeste e Leste a precipitação será mais forte.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais