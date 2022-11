Defesa Civil emite alerta de chuva e rajadas de vento de até 50km/h em BH

Massa de ar frio derrubou a temperatura na capital nesta quarta-feira (2/11) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para chuva de 20 a 30 mm e rajadas de vento em torno dos 50km/h até as 8h de quinta-feira (3/11).

Além disso, na manhã desta quarta-feira (2/11), o órgão alertou para baixas temperaturas nas primeiras horas da manhã devido à atuação da massa de ar polar. A mínima pode ficar em torno dos 13°C até domingo (6/11).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio chegou em algumas regiões de Minas Gerais no feriado de Finados, derrubando as temperaturas e trazendo dias chuvosos.

Previsão para a semana em BH

Na quinta-feira (3/11), a temperatura na capital deve ficar entre 15°C e 11°C, com céu nublado e pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia.

A sexta-feira (4/11) será um dia de muitas nuvens no céu com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima estimada é de 19°C e a mínima é de 11°C.

No fim de semana, a temperatura volta a subir um pouco na capital, com máxima de 25°C no sábado (5/11) e no domingo (6/11).