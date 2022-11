Sesc-MG oferece vagas gratuitas em 11 cidades para projeto educacional

Um dos diferenciais do Sesc em Minas na área da educação, o Criar Sesc está com matrículas abertas para 2023. Destinado a crianças a partir de cinco e com menos de 12 anos completos, devidamente matriculadas na pré-escola ou no ensino fundamental, o projeto oferece acompanhamento pedagógico e recreativo, com quatro horas diárias de atividades educativas e prazerosas no contraturno da escola, sob o devido acompanhamento profissional.

Em Belo Horizonte, o Criar Sesc é oferecido no Sesc Floresta e no Sesc Santa Quitéria. Para 2023, são 32 vagas na capital mineira, sendo 85% delas gratuitas, via Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), preferencialmente destinadas aos dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e com renda bruta familiar de até três salários mínimos. Nesses casos, é preciso fazer a pré-inscrição até o dia 18/11, no site, ou presencialmente, no Sesc Floresta e no Sesc Santa Quitéria, para avaliação do perfil socioeconômico e posterior aprovação para matrícula. Para o público pagante, as matrículas devem ser feitas presencialmente no Sesc Floresta e no Sesc Santa Quitéria. As mensalidades custam entre R$ 196 e R$ 213 com 35% de desconto para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, dependentes e empregados do Sesc em Minas.