Apesar das manifestações, cirurgias estão mantidas pela Santa Casa

Cirurgias e atendimentos estão mantidos pela Santa Casa de Belo Horizonte, por enquanto; obstrução de rodovias pode alterar o cenário (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

A Santa Casa de Belo Horizonte informou nesta terça-feira (1/11) que os bloqueios realizados nas rodovias federais que passam por Minas Gerais não vão impactar na realização de cirurgias e que foram feitas compras para evitar qualquer problema nos atendimentos programados."A Santa Casa BH foi sinalizada por alguns fornecedores de que haveria atraso nas entregas que estavam agendadas para ontem e hoje. Diante disso, a instituição fez o levantamento das necessidades e recomprou os itens de fornecedores locais. Não houve falta ou desabastecimento até o momento", afirmou o hospital O Centro de Especialidades Médicas teria que atender 860 pacientes hoje, mas 3,5% não puderam comparecer devido à situação nas estradas . Essas informações não incluem o Instituto de Oncologia.Descontentes com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, grupos bolsonaristas têm realizado obstruções em vias federais Nesta terça, em seu primeiro pronunciamento após o resultado, Bolsonaro criticou as manifestações que atrapalham o direito de ir e vir.