Meningite C: BH convoca pessoas de 16 a 30 anos para vacinação

Outros grupos serão convocados até fevereiro de 2023 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a ampliação da vacina contra a Meningite C (Meningocócica C) para os trabalhadores da área de Saúde e o público de 16 a 30 anos que ainda não se imunizou contra a doença, a partir da próxima quinta-feira (3/11).









Para os trabalhadores da Saúde dos setores público e privado, a aplicação do imunizante acontecerá em centros de saúde, hospitais e clínicas de BH.



O calendário de vacinação vai até fevereiro de 2023, e outros grupos serão convocados, de forma gradativa, e sem limite de idade. Veja:

Trabalhadores da área da educação

Estudantes universitários

Professores e trabalhadores da educação superior





Para se vacinar, é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto.





A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), caracterizada por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. O sorogrupo mais frequente no país é o C, e, por isso, a vacina foi incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da Criança, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país, e o de casos do tipo C diminuiu quase quatro vezes.





Entre os sintomas da doença está, principalmente, a rigidez na nuca - quando a pessoa não consegue encostar o queixo no tórax, não por dor, mas por rigidez. Além disso, febre, dor de cabeça, mal-estar, náusea e vômitos, sensibilidade à luz, dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga, manchas na pele, respiração rápida e calafrios são indícios de meningite.





Além da letalidade, as sequelas da doença também podem causar preocupações. Entre elas estão: surdez, alterações neurológicas, amputação de membros e cicatrizes na pele.