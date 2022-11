Bancos não abrem no feriado de Finados (2/11)

O atendimento presencial estará suspenso, mas, como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado (foto: Freepik/Reprodução)

Agências bancárias não vão abrir nesta terça-feira (2/11), feriado de Finados. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



Mesmo que outros comércios "emendam" o feriado, na quinta e sexta feira (3/11 e 4/11 respectivamente ) o atendimento ao público volta a ocorrer normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

O atendimento presencial estará suspenso, mas, como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão abertas para os clientes no dia do feriado. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, também estarão disponíveis. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 02/11 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Alguns clientes podem ter a data de vencimento de algumas contas alteradas devido ao feriado. Além disso, de acordo com o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria, os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias os sábados, domingos, feriados oficiais de âmbito nacional, municipal ou estadual, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.