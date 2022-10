Dia de Finados: Preço de buquê de flores em BH varia 154%

Os dados foram apurados entre os dias 25 e 29 de outubro, em floriculturas e serviços funerários da capital (foto: Freepik/Reprodução)

Uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro e comOferta em Belo Horizonte, com foco no comércio de flores no feriado de Finados, em 2 de Novembro, constatou que o preço do buquê de rosas com 12 flores está variando 154% na capital. O preço vai de R$109,90 até R$279. Os dados foram apurados entre os dias 25 e 29 de outubro.

A pesquisa mostrou ainda que quando o consumidor busca as flores com antecedência, há impacto no preço. Um buquê de lírios pode custar de R$149 até R$370, uma variação de 148%. O vaso de Crisântemo médio pode custar de R$40 até R$70, uma variação de 75%. A opção mais barata é o vaso de violeta sem arranjo que pode custar de R$15 a R$20.

O empresáro e sócio da floricultura Via das Flores, na Região da Savassi, em BH, Gustavo da Paixão Fernandes, de 36 anos, explica que a expectativa de vendas para este Dia dos Finados não é muito expressiva.

Segundo ele, o movimento costuma ser bem mais fraco que em outras datas. "Os próprios cemitérios montam feiras de flores nas dependências e as pessoas acabam preferindo comprar por lá. Já tem alguns anos que isso acontece, não é uma data de vendas tão expressiva como era antes”, diz.

Ainda de acordo com o empresário, as flores mais vendidas neste período na Via das Flores são as tradicionais rosas, seguidas de flores do campo e calandivas. A variação de preço no local é de R$ 30 a R$ 150.





Preços em outubro

O preço médio das flores para o mês de outubro também foi apurado pela pesquisa do site Mercado Mineiro e comOferta, e para quase todos os tipos de flores, houve alta de preços com relação ao mesmo mês em 2021. Confira:

Arranjo de Lírios: De R$ 106,74 para R$ 122,66; variação de 14,91%

Buquê de Lírios: De R$ 164,48 para R$ 224,65; variação de 36,58%

Buquê de Rosas (dúzia) : De R$ 144,14 para R$ 153,33; uma variação de 6,37%

Crisântemo (vaso médio): De R$ 45,00 para R$ 55,00; uma variação de 22,22%

Arranjo de Gérberas: De R$ 94,76 para R$ 93,36; uma queda de 1,48%

Violeta (vaso sem arranjo): De R$ 9,25 para R$ 11,80, uma variação de 27,57%

Serviços funerários

A pesquisa também levantou dados sobre os serviços funerários em Belo Horizonte. Um velório pode variar entre R$212,20 a R$1.180, diferença de 456%. O túmulo apresentou variação ainda maior, de 606%, com preços que vão de R$5.095,15 até R$36.000.

Preços no mês

Para a exumação pode ser gasto de R$302,95 a R$1.923, o que corresponde a uma variação de 534%. O sepultamento pode custar de R$302,95 até R$930, com variação de 206%. Para o processo de cremação o preço cobrado para uso imediato é R$5.800 a R$ 9.435, uma variação de 62%.Uma urna, dentre as mais baratas, pode custar de R$500 até R$2.400, com variação de 380%.O serviço funerário completo mais barato que normalmente consiste em: urna, ornamentação, coroa de flores, transporte e preparação do corpo, pode custar entre R$1.500 até R$9.800, com variação de 553%.Por fim, o preço da coroa natural de flores pode variar de R$199 a R$678, variação de 240%.

A comparação dos preços médios de outubro de 2021 com outubro de 2022 apontou aumentos de preço no serviço funerário básico completo e coroa de flores naturais.



Para o serviço funerário básico e completo, que custava em média R$2.451,61 subiu para R$3.135,72, um aumento de 27,90%.



A coroa natural subiu de R$330 para R$375,74, um aumento de 13,86%.

Para o velório e sepultamento, houve queda. O velório caiu de R$792,43 para R$563,99, uma variação de 28%. Já o sepultamento caiu de R$820,73 para R$561,26, uma variação de 31%.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais