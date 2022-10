Feriado e ponto facultativo: o que abre e o que fecha em BH semana que vem

A Farmácia de Minas, DETRAN e universidades estaduais vão emendar com o Feriado de Finados e só voltam na quinta (3/11). Outros, funcionam com horário diferenciado. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O Dia do Servidor Público no calendário do executivo de Minas Gerais deste ano será comemorado na próxima segunda-feira (31/10), e é ponto facultativo, assim como na terça-feira (1/11).