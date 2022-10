Farmácia de Minas estará fechada entre 31 de outubro e 2 de novembro

A interrupção estava prevista desde o início do ano, e nenhum agendamento foi marcado para as datas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A Farmácia de Minas, centro de distribuição de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), estará fechada em 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, em razão do Dia do Servidor do Público e do feriado de Finados.

A interrupção estava prevista desde o início do ano, e nenhum agendamento foi marcado para as datas. Os usuários do serviço foram notificados através do aplicativo MGApp e do site do portal do cidadão.









Farmácia de Minas distribui medicamentos básicos (atenção primária à saúde), estratégicos (utilizados contra doenças que são problemas de saúde pública), e os do chamado Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que contempla medicamentos para doenças raras, de baixa prevalência ou uso crônico prolongado, que costumam ser de alto custo.

Só na capital , mais de 2.500 pessoas são atendidas diariamente e são distribuídos, em média, 52 mil medicamentos por mês, de acordo com a SES.