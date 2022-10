Sete mil alunos participam da volta dos Concertos Didáticos da Filarmônica

A regência será do maestro convidado Rossini Parucci, que também é contrabaixista da Filarmônica de Minas Gerais (foto: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais/Reprodução)

Cerca de sete mil estudantes mineiros, de 140 escolas públicas de BH, poderão participar dos “Concertos Didáticos”, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. As apresentações ocorrerão nos dias 25 a 27 de outubro, na Sala Minas Gerais. Ao todo, serão cinco concertos – gratuitos e fechados – para escolas previamente inscritas. O programa foi suspenso por dois anos devido a pandemia da COVID-19.

Neste ano, o programa terá a obra “Quadros de uma exposição” do compositor Mussorgsky, com orquestração de Maurice Ravel. A regência será do maestro convidado Rossini Parucci, que também é contrabaixista da Filarmônica de Minas Gerais.

Nos dias 25 e 26/10, serão dois concertos por dia, às 9h30 e às 14h30, e, no dia 27/10, será às 19h30. O concerto será acompanhado de uma projeção ilustrada que interpreta os temas dos quadros que inspiraram a composição de Mussorgsky, criada pela designer Helena Cintra com recursos de pintura digital e inteligência artificial.

Além dos jovens alunos, 800 estudantes do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) também participarão da atividade. Para aqueles que trabalham durante o dia, o concerto será no dia 27 de outubro, segunda-feira, às 19h30. As demais faixas etárias – alunos dos ensinos fundamental e médio – participam dos concertos nos dias 25 e 26 de outubro, às 9h30 e às 14h30.

As apresentações da orquestra visam a democratização da música de concerto para crianças e jovens, como afirma Diomar Silveira, Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica. Desde 2008, ano de criação da Filarmônica, até o ano de 2019 (pré-pandemia), pelo menos 56.066 mil estudantes já tiveram a oportunidade de participar do Concertos Didáticos.

Antes da realização dos concertos na Sala Minas Gerais, são realizadas ações educacionais preparatórias, sobre música e orquestra, nas próprias escolas participantes, orientadas por 20 monitores estudantes dos cursos de graduação da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).



A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte também são parceiras no processo de inscrição e participação das escolas.

