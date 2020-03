Filarmônica de Minas cancela todos os concertos de março

Pandemia do coronavírus suspende a agenda da maior orquestra de MG (foto: Youtube/Reprodução)

devido à. Não serão realizados os concertos de quinta (19) e sexta-feira (20), relativos às séries Allegro 2 e Vivace 2; a apresentação do projeto Concertos para a Juventude marcada para o próximo domingo (22); os concertos dos dias 26 e 27 (séries Presto 2 e Veloce 2); e a apresentação Filarmônica em Câmara, prevista para dia 31 de março."Aos assinantes e àqueles que adquiriram ingressos avulsos, pedimos a compreensão para este fato, esclarecendo que estamos acompanhando as resoluções tomadas pelos órgãos oficiais de saúde e avaliando a situação diariamente, com vistas à possível readequação do calendário dos concertos programados. Esperamos que, o mais brevemente possível, possamos voltar à normalidade de nossa programação e readequar nosso calendário para acomodar os concertos programados", informa o comunicado do Instituto Cultural Filarmônica."A venda e a distribuição de ingressos estão interrompidas. Qualquer desdobramento será imediatamente comunicado por e-mail, site e redes sociais, assim como as providências a serem adotadas", diz o comunicado. Informações podem ser obtidas no telefone (31) 3219-9000.