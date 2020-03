Teste preliminar detecta homem com coronavírus em Nova Lima

Boletim foi divulgado nesta segunda-feira (foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Lima)

A Prefeitura de Nova Lima confirmou, nesta segunda-feira, que um homem de 32 anos testou positivo para o coronavírus e aguarda pelo resultado da segunda avaliação. O homem procurou atendimento na última sexta-feira e, desde então, está em isolamento domiciliar.









A prefeitura também informou três novos casos suspeitos do Covid-19 na cidade. Uma mulher de 53 anos que não viajou recentemente foi incluída na lista. Ela começou a sentir os sintomas em 12 de março e procurou atendimento dois dias depois. Atualmente, ela se encontra em isolamento domiciliar.





Além dela, uma menina de 4 anos está na lista de casos suspeitos. Ela voltou de Miami, no dia 1º/3 e começou a sentir os sintomas no dia 12, procurando o atendimento médico no mesmo dia. Ela também se encontra em isolamento domiciliar





Por fim, a prefeitura informou sobre o caso de um homem de 52 anos, que começou a sentir os sintomas nesta segunda-feira. Ele não tem histórico de viagens recentes e se encontra em atendimento.





Ao todo, Nova Lima registra 13 casos em investigação e um caso com a primeira amostra positiva. Outros três casos foram descartados.





Por outro lado, o último boletim da Secretaria de Saúde de Minas Gerais registra 14 casos suspeitos e cinco descartados.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.