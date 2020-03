Coronavírus: UFMG suspende aulas presenciais a partir desta quarta por tempo indeterminado

(foto: Wikimedia Commons/Divulgação)



A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai interromper as aulas presenciais em todas as suas unidades a partir desta quarta-feira (18). O anúncio foi feito na tarde desta segunda (16) na conta oficial do Twitter da instituição de ensino.





Continua a suspensão progressiva das atividades na UFMG: aulas presenciais serão interrompidas por tempo indeterminado a partir da quarta-feira (18).



Mais informações serão atualizadas em https://t.co/gqdCljtyHM %u2014 UFMG (@ufmg) March 16, 2020





As demais atividades desenvolvidas na Universidade serão paralisadas de forma progressiva. O cronograma das interrupções ainda não foi divulgado.





Na noite desse domingo (15), após reunião com o secretário geral do governo de Minas Gerais, Mateus Simões, a UFMG havia comunicado que manteria sua agenda, com exceção de eventos como fóruns, simpósios e congressos.





Um dos motivos alegados para a antiga decisão, divulgada por meio de nota à comunidade acadêmica, foi de que ainda não há transmissão local ou comunitária do Covid-19 em solo mineiro, o que tornaria a suspensão das atividades precipitada.





A interrupção das aulas presenciais ocorre após protestos de alunos e funcionários, que chegaram a comunicar a professores e coordenadores de curso que não iriam mais comparecer às dependências da UFMG á partir de hoje.





É o caso de duas turmas do curso de direito. O Estado de Minas teve acesso a e-mails enviados por líderes discentes do 7º e do 9º período.





"Entendemos que trata-se de contexto de cautela e mobilização coletiva: problemas de saúde pública, em especial em casos de pandemia, demandam trabalho conjunto e sentimento latente de comunidade! Pedimos, encarecidamente, que acolham nosso posicionamento e adotem as medidas que possibilitem maior prevenção.





Caso mantenham as atividades presenciais, sentimos em dizer que arcaremos com as receptivas faltas e perdas de atividades", diz o texto assinado pelos alunos Henrique Pereira e

Marcello Simão, do 9º período noturno.





Outra nota, assinada pela estudante Maria Gomes, do 7º período, cita ainda dois casos de caxumba detectados na turma dela em 13 de março, última sexta-feira. "A turma decidiu, em uníssono, seguir as orientações profiláticas da unidades de saúde", afirma o e-mail.