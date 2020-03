Coronavírus: sindicato dos professores reivindica suspensão imediata das aulas

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



colégios que decidiram suspender as atividades escolares apenas a partir da quarta-feira. De acordo com o sindicato, a paralisação deveria ocorrer imediatamente.



Veja as instituições de ensino que já anunciaram suspensão de aulas em Minas O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro Minas) contestou a decisão deque decidiram suspender asapenas a partir da quarta-feira. De acordo com o sindicato, a paralisação deveria ocorrer imediatamente.





Em nota, o Sindicato informou que “rechaça e contesta o posicionamento manifestado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, e demais entidades que seguem sua orientação”.





O texto afirma preocupação com a exposição dos professores e de toda comunidade acadêmica. “Não interromper imediatamente as aulas, além de contribuir para a propagação da doença que assola o mundo, se traduz em medida irresponsável, no sentido ético e jurídico do termo”, informou.





O Sinpro Minas reivindica ainda que: