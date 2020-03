Coronavírus: veja as instituições de ensino que já anunciaram suspensão de aulas em Minas

Imagem meramente ilustrativa (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



A cada hora que passa, mas instituições de ensino anunciam a suspensão de suas atividades com objetivo de frear a cadeia de proliferação do novo coronavírus, causador da doença denominada COVID-19. Elas seguem recomendações das autoridades de saúde, principalmente do governo estadual.





Veja a lista abaixo:

Cefet/MG





Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) suspendeu as aulas presenciais em todos os níveis (cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação) por tempo indeterminado. Também cancelou a realização de eventos que envolvam aglomeração de pessoas e informou que dará condições especiais a pessoas vulneráveis à doença, como idosos e gestantes.





O Cefet também estabeleceu quarentena de 14 dias para servidores e alunos que retornarem do exterior. Suspendeu, ainda, o recebimento de estudantes e colaboradores estrangeiros e as viagens de seus servidores para fora do Brasil.





Escolas estaduais





O governo Romeu Zema (novo) vai paralisar as atividades nas escolas estaduais a partir desta quarta-feira. A medida se estende até o próximo domingo (22), ou seja, os alunos ficarão três dias sem aulas.





Escolas particulares





Em nota divulgada na noite deste domingo (15), o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG) recomendou que as instituições privadas de educação paralisem suas atividades entre quarta-feira (18) e o próximo domingo (22) por causa do novo coronavírus. Uma nova reunião do Sinep está marcada para esta semana.





Fumec





Por meio de suas redes sociais, a Fumec anunciou que não acontecerão aulas em suas unidades nesta segunda-feira (16). Após uma reunião da comissão técnica de prevenção ao coronavírus, que acontecerá neste mesmo dia, será apresentado e divulgado o plano de ação. A estratégia já está em desenvolvimento.





Uni-BH





Seguindo o recomendado pelo Sinep, o Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) informou que não terá aulas entre quarta-feira (18) e domingo (22). Segundo a administração, as atividades acadêmicas terão continuidade no ambiente virtual.





PUC Minas





O crescimento do novo coronavírus no Brasil levou a PUC Minas a suspender as aulas presenciais nas suas 10 unidades no estado, nas quais estudam mais de 60 mil alunos, até 31 de março. As atividades curriculares serão realizadas pelo ambiente virtual.





UFMG





Por ora, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mantém seu expediente normalmente, com exceção da turma de 4º período de medicina, na qual um estudante manifestou sintomas do novo coronavírus. A UFMG criou um comitê para enfrentamento da doença em suas dependências e também suspendeu a realização de eventos com aglomeração de pessoas.





UFTM





A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) também suspendeu suas aulas em todos os níveis (ensino técnico, graduação, pós-graduação stricto-sensu, especialização e aperfeiçoamento). A medida é válida a partir desta segunda-feira (16). A determinação não se aplica a estudantes dos cursos das áreas da saúde em estágio hospitalar ou em residência médica, multiprofissional e uniprofissional.

UFV

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, foi a primeira instituição de ensino federal a anunciar paralisação. A medida passa a valer nesta segunda-feira por tempo indeterminado. A suspensão atinge a graduação, pós-graduação e ensinos médio e técnico.

Sesi e Senai





O Sesi e o Senai do estado também vão interromper suas atividades até 31 de março. Segundo nota das entidades, a medida será reavaliada a partir de abril. As aulas estão interrompidas em todos os níveis no Senai e no Ensino Médio do Sesi. Portanto, por enquanto, estão mantidas as aulas do Ensino Fundamental do Sesi.

Diamantina

Com quatro casos suspeitos da doença, a prefeitura de Diamantina, no Norte de Minas, anunciou que não haverá aulas na rede pública municipal nesta semana, de segunda a sexta-feira. A decisão partiu depois de orientação das entidades de saúde para precaver qualquer manifestação da doença na cidade.