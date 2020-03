Visitas a idosos estão canceladas em BH por causa do coronavírus

A Casa de Repouso Belo Horizonte, no Bairro Serra, que abriga 26 idosos, adotou a restrição por 15 dias (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Sábado e domingo são dias de confraternização familiar e celebração com os amigos, com bons momentos para atualizar as conversas e matar a saudade. Nas casas de repouso para idosos e em asilos públicos ou instituições de longa permanência para essa faixa etária, não é diferente: senhores e senhoras esperam com ansiedade a hora de dar um abraço, receber um beijo e apertar as mãos que se aproximam. Nesse fim de semana, devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o costume mudou. Como forma de proteção, diretores desses locais adotaram medidas restritivas, que incluem, temporariamente, portas fechadas aos parentes ou orientação aos visitantes para lavar as mãos, passar álcool gel e não se debruçar sobre as pessoas que estão nas casas.





Conforme os especialistas e as estatísticas, as pessoas acima dos 60 anos consistem na fatia da população mais vulnerável ao coronavírus – assim, limpeza e higiene são as melhores ferramentas para o combate à doença. Com 26 idosos, a Casa de Repouso Belo Horizonte, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul da capital, não está aberta para visitas desde sexta-feira. A medida vale para os próximos 15 dias, informou, ontem, o cuidador Igor Batista. Logo na porta, é possível ver um recipiente com álcool gel. Numa situação bem diferente dos demais fins de semana, homens e mulheres estavam reunidos na sala vendo tevê, sem a presença dos filhos, netos e outros familiares. “Estamos funcionando mesmo só com os funcionários”, informou o cuidador, que, logo depois de abrir o portão, higienizou as mãos.

No mesmo bairro, aEspaço Vida também deixou de receber os visitantes, conforme disse a técnica em enfermagem Maria Serlei. “Os idosos gostam de carinho, de abraçar, beijar, e quem chega quer cumprimentar os parentes ou amigos. Então, com essa iniciativa, a casa quer evitar a propagação pelo coronavírus para as 13 pessoas que moram aqui”, disse a funcionária. Ela explicou ainda que a decisão foi comunicada aos visitantes e internos.

Já na Cidade Nova, na Região Nordeste da capital, a Casa Fada não está impedindo as visitas, embora tenha tomado providências. “Os idosos são muito ansiosos, ficam esperando as pessoas. Então, entramos em contato com os familiares solicitando que lavem bem as mãos, passem álcool gel e não se debrucem sobre as pessoas, para evitar qualquer risco”, informou Beatriz Santos, responsável pelo local no qual moram nove mulheres e um homem.

Orientações

Em Belo Horizonte, há 27 Instituições de Longa Permanência para Idosos, que acolhem 906 pessoas. Segundo informações da PBH, via Secretaria Municipal de Assistência Social, os centros de saúde e equipes de saúde da família dão as orientações necessárias, em cada território, sobre as visitas nessas unidades.

Ainda sobre os serviços ofertados à população idosa do município, a Segurança Alimentar e Cidadania informa que, no Centro de Referência da População Idosa, as atividades com grande aglomeração de pessoas serão canceladas e mantidas aquelas com grupos menores e feitas em locais abertos.