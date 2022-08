Farmácia de Minas reabre nesta segunda (22/8) em novo endereço

Primeiro dia de atendimentos recebe elogias de usuários (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Pres)

Aposentada Mamedia Pereira Marques, de 64 anos, aprovou a mudança de local e elogia a rapidez no atendimento (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Pres)

Após uma semana fechada, a Farmácia de Minas, centro de distribuição de medicamentos do SUS, reabriu às 7h desta segunda-feira (22/8) em novo endereço, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ao lado da estação Carlos Prates do metrô de BH.No início da manhã, vários pacientes aguardavam na fila a retomada do atendimento na unidade, localizada na Região Noroeste da capital. Muitos deles precisam de medicações caras e não têm condições de comprar o remédio.Esse é o caso da aposentada Mamedia Pereira Marques, de 64, que busca medicação na farmácia para o controle pós-transplante de fígado. "Achei o atendimento aqui melhor do que na outra unidade. Hoje nem tive que pegar fila. Foi tudo muito rápido", elogia.Sem condições de arcar com o medicamento, ela sai todos os meses de Santana do Paraíso, Região do Rio Doce, para garantir sua medicação. "Saio cedo de casa para tentar pegar menos fila. Aqui é um pouco mais longe do que a outra unidade, mas parece bem melhor", comenta.Nesse primeiro dia de atendimentos, muitos usuários relataram melhoria e rapidez no serviço, sem aquela longa fila já corriqueira na antiga unidade, localizada na Avenida do Contorno. O novo espaço ampliou o número de assentos internos de 120 para 154. Também aumentaram os guichês de 62 para 68.A Farmácia de Minas distribui medicamentos básicos (atenção primária à saúde), estratégicos (utilizados contra doenças que são problemas de saúde pública), e os do chamado Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que contempla medicamentos para doenças raras, de baixa prevalência ou uso crônico prolongado, que costumam ser de alto custo.A unidade de Belo Horizonte é a maior em número de atendimentos e dispensação do CEAF. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mais de 2.500 pessoas são atendidas diariamente e são distribuídos, em média, 52 mil medicamentos por mês.