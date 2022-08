Criança é resgatada após mais de 15 horas dentro de buraco em Minas

AM

Criança foi resgatada na manhã desta segunda (22/8) após mais de 15 horas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Foi resgatada com vida na manhã desta segunda-feira (22/8) a criança de 8 anos caiu em um buraco com aproximadamente oito metros de profundidade na tarde desse domingo (21/8), em Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros que, nas últimas horas, trabalhava com estratégia de acesso lateral, com uma escavação técnica e manual ao lado do buraco. A operação de resgate durou mais de 15 horas.

Segundo o tenente-coronel Duarte, comandante da operação do Corpo de Bombeiros, 21 militares atuaram no resgate do garoto.

Mãe acompanhou resgate

A mãe da criança acompanhou o trabalho de resgate. Em depoimento a Rede Globo, mulher afirmou que estava muito aflita e que menino tinha ido brincar no terreno.

“Ele estava com a prima dele quando vieram para o local. Ela contou que ele escorregou [...] Está muito difícil, estou muito aflita e sem palavras”, disse.

O Corpo de Bombeiros informou que, no local, existe uma construção em andamento e a suspeita é de que não havia sinalização sobre a existência do buraco, que também estava sem cercamento.

Relembre o caso

Uma criança de 8 anos caiu em um buraco com aproximadamente oito metros de profundidade na tarde desse domingo (21/8), em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba de Minas.