Criança cai em buraco em Carmo do Paranaíba e resgate já passa de 15 horas

Bombeiros seguem gradualmente com a escavação técnica, minuciosa, lateralizada o buraco onde criança caiu (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Uma criança de 8 anos caiu em um buraco com aproximadamente oito metros de profundidade na tarde desse domingo (21/8), em Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança está respondendo os militares e não relatou lesão grave. O trabalho é meticuloso devido ao risco de desabamento.

Já foram feitas algumas tentativas de içamento, porém, sem êxito. Os militares fizeram uma espécie de tubulão e inseriram preventivamente no vão do local de queda para maior proteção do menino durante a operação de resgate.

Agora, os bombeiros tentam uma estratégia de acesso lateral, com uma escavação técnica e manual ao lado do buraco.



Corpo de Bombeiros tenta resgatar criança desde a tarde desse domingo (21/8) (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

À medida que os militares avançam, a área é cada vez mais escorada para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Segundo o tenente-coronel Duarte, comandante da operação de resgate do Corpo de Bombeiros, 21 militares estão atuando no resgate do garoto. A expectativa é fazer a retirada da criança nas próximas horas.

“Parece que o terreno era um local de aterro, por isso o cuidado com a instabilidade do solo é redobrado”, disse a assessoria do Corpo de Bombeiros.



Uma ambulância com uma equipe médica do município também acompanha os trabalhos desde o início da ocorrência.