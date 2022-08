Mecânico morre com tiro de armadilha criada por ele mesmo contra roubos

TO

Disparo ocorreu após a vítima encostar no fio de cobre ligado a arma de fogo (foto: PCMG/Divulgação)

Um idoso, de 60 anos, morreu nesse sábado (20/8) em Araxá, no Alto Paranaíba, depois de ser atingido com um disparo de arma de fogo pela própria armadilha, que havia criado para impedir furtos recorrentes em sua oficina.

Porém, ao acessar o local pela manhã, o próprio mecânico esbarrou no fio e foi atingido no peito. Ao chegar na oficina, a guarnição do Corpo de Bombeiros, constatou que ele já não apresentava sinais vitais.

Familiares relataram aos militares que a vítima sofria de catarata e, por isso, em tese, ele não teria visto que o fio fazia parte do acionamento da armadilha.

Após os trabalhos de perícia, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá.