Acidente no Olhos D'água deixa dois mortos e dois feridos gravemente

Local onde ocorreu o acidente da manhã deste domingo provocando a morte de duas pessoas (foto: Google Street View)

Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente, na manhã deste domingo (21/8), quando um Chevrolet Ônix cinza bateu contra um poste de sinalização da rodovia MGC-356, altura do quilômetro 6, no Bairro Olhos D’Água, em Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o veículo era dirigido por um rapaz de 24 anos e estava em alta velocidade. Ele teria perdido o controle da direção, saindo da estrada e batido numa caixa de captação de água. O carro "voou" a uma altura de quatro metros e, em seguida, bateu no poste de metal.

Apenas um dos passageiros foi identificado, Luiz Henrique Rodrigues, de 20, que estava no banco atrás do motorista e teve morte instantânea. A outra vítima estava no banco dianteiro de passageiro.

Um segundo passageiro, que estava atrás do banco do carona, também ficou ferido gravemente. Ele e o motorista foram levados para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.