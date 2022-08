Bombeiro morre depois de bater carro em mureta na Avenida João César

Mureta da Avenida João César de Oliveira, onde militar bateu seu carro e veio a falecer (foto: Google Street View/Reprodução)

Um grave acidente, na madrugada deste domingo (21/8), causou a morte de um militar do Corpo de Bombeiros, de 31 anos. W.L.L.S. bateu o veículo que conduzia, um HB20, na murada da Avenida João César de Oliveira, próximo ao número 288, no Bairro JK, em Contagem.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, a Central de Operações recebeu um chamado por volta das 2h, informando o acidente e que o motorista estava preso às ferragens.

Ao chegar ao local, os socorristas ainda encontraram a vítima com vida. No entanto, durante o desencarceramento, W.L. faleceu.

As causas do acidente são desconhecidas. A Polícia Civil tenta encontrar algum vídeo na região, para tentar descobrir o que teria acontecido. O corpo do agente dos Bombeiros foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).