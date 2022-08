MG: bombeiros registram 103 incêndios em 24h

Tempo muito seco e o vento desafiam trabalho dos bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O tempo muito seco e o vento, característicos dos meses de agosto e setembro, são inimigos do trabalho do Corpo de Bombeiros. Só nas últimas 24 horas, foram registradas 103 chamados em Minas para combate ao fogo em vegetação.

GRANDE BH

Os primeiros 20 dias de agosto colocam o Estado em alerta, com 1.865 chamados para incêndios em matas. Com essas condições, o fogo, quando atinge uma área de mata, se espalha rapidamente.Com chamas por todo lado, a estimativa é que as ocorrências neste mês superem as 3.699 registradas em julho. E, naquele mês, o número já foi 67% maior do que o total de junho, quando foram recebidas 2.214 chamadas para combater incêndio em áreas florestais.

Em 20 horas de trabalho, os bombeiros ainda não conseguiram debelar totalmente o incêndio em uma vegetação próxima ao Condomínio Vale dos Cristais, em Nova Lima, Região Metropolitana de BH.

As chamas começaram na tarde dessa sexta-feira (19/8) e se alastraram rapidamente, oferecendo risco aos moradores próximos ao local. Segundo a corporação, o tempo todo surgem novos focos de incêndio, o que demanda monitoramento constante da área.



O incêndio atinge uma área de preservação ambiental, próxima à famosa "trilha perdida", clássico percurso de mountainbike em Minas. Até o momento, foram queimados, aproximadamente, 115 hectares.