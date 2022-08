Vídeo: incêndio atinge prédio e lojas no Centro de Betim

Incêndio atingiu prédio no centro de Betim e chamas, rapidamente, se espalharam para o comercio ao redor (foto: BH no QAP/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas na avenida Amazonas, no Centro de Betim, na Grande BH, na tarde desta quinta-feira (18/8). A via foi fechada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou nos fundos do imóvel e logo atingiu o teto da edificação.





As chamas assustaram quem passava pelo local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande concentração de populares, alguns tossindo muito provavelmente por terem inalado fumaça.

Atualização do incêndio e ainda nada dos bombeiros no centro de betim pic.twitter.com/n8DG8W9jK7 %u2014 Teté (@Tetexxb07) August 18, 2022





Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil foi acionada porque houve comprometimento da estrutura.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Renata Galdino