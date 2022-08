Duas pessoas morrem em acidentes em rodovias mineiras nas últimas horas

HB 20 ficou inteiramente destruído depois de bater de frente com caminhão (foto: CBMMG)

Duas pessoas morreram em dois acidentes em rodovias mineiras nas últimas horas. Na MGC-122, zona rural da cidade de Capitão Enéas, Norte do estado, um carro de passeio bateu de frente com um caminhão. na BR-267, próximo a Baependi, no Sul de Minas, um caminhão carregado de chapas de aço capotou.

O choque entre dois veículos ocorreu no quilômetro 241 da MGC-122. Segundo o boletim de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a motorista de um HB 20, branco, passou para a contramão, atingindo um caminhão carregado com pneus velhos, para serem reciclados, que seguia de Porteirinha para Montes Claros.

O motorista do caminhão, um homem de 60 anos, se queixava de fortes dores no tórax. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital de Capitão Enéas.

Já a motorista do automóvel, de 27, estava presa às ferragens. O trânsito teve de ser interditado no local, uma vez que existia risco de incêndio e explosão.

Baependi

No quilômetro 287 da BR-267, próximo a Baependi, um caminhão, placa de Campanha, carregado com chapas de aço, capotou, caindo numa ribanceira de cerca de oito metros, na lateral da estrada. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo.



Quando os bombeiros chegaram no local, o motorista do veículo, de 38 anos, já estava sem vida.