Polícia abre inquérito após jovem embriagado atropelar 5 crianças em Minas

Crianças foram atropeladas por jovem de 18 anos, sem carteira de motorista, na tarde de domingo (21/8), em João Monlevade, na Região Central do estado (foto: Câmera de monitoramento/Reprodução)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (22/8) que abriu um inquérito para apurar o caso do jovem de 18 anos que – sem carteira de motorista e dirigindo alcoolizado – atropelou cinco crianças na tarde de domingo (21/8), em João Monlevade, na Região Central do estado. Ele foi ouvido, preso em flagrante na delegacia de plantão do município e encaminhado ao sistema prisional.