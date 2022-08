Rodovia BR-153 está interditada há mais de 30 horas por causa de acidente

Carreta com maquinário ficou pendurada (foto: Divulgação/PRF)

A batida entre duas carretas fecha, há mais de 30 horas, a rodovia BR-153, entre as cidades de Monte Alegre de Minas e Prata. Não existe previsão de liberação do tráfego na altura do km 64 da via. Quem estiver viajando nessa direção, terá dois pontos para desvio, na região do Triângulo Mineiro.



O acidente aconteceu na manhã de domingo (21/8), quando um veículo transportando maquinário agrícola colidiu de frente com outra carreta carregada com leite. O acidente foi na ponte sobre o Córrego Babilônia e um veículos dos envolvidos ficou pendurado.



Apesar da gravidade da batida, os motoristas envolvidos não se feriram. O trânsito foi fechado dos dois sentidos no trecho e o tráfego na rodovia está sendo desviado no KM 108, em Prata, e no KM 58, no trevão da BR-153.