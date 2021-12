Natal de luz, em Mariana, tem atrações para crianças de todas as idades

O cortejo que arrastou centenas de pessoas para dar início às festividades do Natal de Luz foi repleto de atrações culturais (foto: Divulgação/Prefeitura de Mariana) O cortejo que arrastou centenas de pessoas para ver o acender das 70 mil luzes de Natal nas ruas e na praça Gomes Freire, praça do Jardim, em Mariana, deu o sinal de que a festa na cidade vai alegrar as crianças de todas as idades. Em uma bicicleta iluminada, a palhaça Jojoba percorreu as ruas do centro histórico nessa sexta-feira (10/12), juntamente com outros artistas locais que vão se apresentar nos dois domingos que antecedem o Natal.





A atriz que interpreta a palhaça, Jô Alves, conta que a diversão de amanhã na praça do jardim começa às 9h com a Máquina de Brincar com brincadeiras, pintura e dança onde a criançada poderá despertar toda a imaginação e criatividade.

Ainda na praça do jardim a palhaça Jojoba vai fazer uma apresentação musical com a Banda da Lua – Lunática que vai misturar as artes do circo, do teatro, da dança e da música, o espetáculo começa às 11h.



Às 16h, a diversão ficará com o Grupo Teatro Navegantes de Marionetes em Papai Noel e Charanga Oi Tô Tonto. Sob o comando do marionetista e diretor do Teatro Navegante de Marionetes, Catin Nardi, o espetáculo será um Bloconeco de Natal composto por bonecos gigantes anões manipulados por oito atores ao som de uma banda.



Catin Nardin conta que os bonecos gigantes são uma recriação dos tradicionais bonecos gigantes de Mariana e que os personagens ganharam roupa nova se tornando papais-noeis.



Ainda no domingo (12/12), a Jojoba volta às 18h com a Banda Osquindô para apresentarem o espetáculo “Folia do Menino”.



No domingo 19, a Máquina de Brincar com brincadeiras, Jojoba e banda da Lua repetem no mesmo horário a diversão para os pequenos e a Banda Osquindô encerra a brincadeira com espetáculo marcado para às 17h.







Cortejo

A escolha para o início das atividades natalinas em Mariana também é a data que se comemora o dia mundial do palhaços (10/12) - artistas que têm como único objetivo divertir e despertar sorrisos. E foi nesse intuito que os palhaços do Circovolante João Pinheiro e Xisto Siman e a Jojoba percorreram as ruas e arrastaram centenas de pessoas para a praça do Jardim.





A animação do cortejo também ficou por conta dos bonecos gigantes anões do Teatro Navegante de Marionetes.





O ator, Xisto Siman, conta que o cortejo do Natal de Luz foi uma grande emoção porque os palhaços não se apresentavam ao vivo desde o carnaval de 2020. “Fizemos mais de 80 apresentações online durante esse período de pandemia, mas poder voltar a ver de perto o sorriso das pessoas justamente no dia do palhaço foi muito especial”.





Para encerrar a programação do cortejo natalino, o Circo Votante fez uma apresentação musical na praça do Jardim com o espetáculo Cantos de Graça e Folia. Xisto Siman conta que o repertório tem músicas do cancioneiro brasileiro com temas natal e músicas com temática social como, por exemplo, do cantor André Abujamra com a música "Alma não tem cor". O espetáculo volta à praça do Jardim na quinta-feira (16/12) às 20h.