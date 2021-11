Copo americano ou lagoinha? Conheça a história de um ícone de BH

O Sabia Não, Uai! mostra de um jeito descontraído histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira. A produção e apresentação são feitas pela repórter Déborah Lima, que conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas , que inclui ainda as publicações dos extintos Diário da Tarde e revista O Cruzeiro.



O conteúdo oferece um olhar único e com propriedade sobre a história de Belo Horizonte e de Minas Gerais desde a década de 1920.