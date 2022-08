Vídeo: Caminhão perde freio, desce ladeira e bate em 4 veículos

Um caminhão perdeu o freio, desceu uma ladeira e acertou três carros e outro caminhão antes de parar, na tarde dessa quinta-feira (19/8), em Uberlândia. Câmeras de segurança próximas do local flagraram a batida. Ninguém se feriu, mas foi preciso que motoristas e passageiros fugissem dos veículos.O acidente aconteceu na subida da rua Augusto César, no bairro Tabajaras, em direção ao centro da cidade do Triângulo Mineiro.