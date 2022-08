PM flagra homem praticando sexo oral com a sobrinha de 9 anos

(foto: PMMG/Divulgação)

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) de Uberaba flagrou na noite dessa quinta-feira (18/8) um homem de 60 anos praticando sexo oral da sobrinha de 9 anos, dentro de um carro e em uma rua sem saída.

O suspeito confessou o crime e disse que pratica atos sexuais com a criança desde quando ela tinha 4 anos. Depois de prestar depoimento ao delegado de plantão, ele seria encaminhado para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira. A reportagem entrou em contato com a PCMG para confirmar se o suspeito foi encaminhado para penitenciária e quais são as primeiras informações do inquérito policial e aguarda resposta. (Reportagem em atualização)

Momentos antes de o homem ser preso em flagrante, segundo o registro policial, a menina disse: "por favor (...) não prende meu padrinho, pois ele é bonzinho".

O flagrante

Ao chegar ao local, os militares, ainda conforme a ocorrência, encontraram a seguinte cena: um veículo Fiat Palio prata parado no final da via, o homem ajoelhado na rua ao lado da porta do passageiro e, também para fora de carro, as pernas da menina, que estava sentada no banco do carro.

No registro policial ainda consta que "as pernas da vítima estavam sobre os ombros do suspeito, que estava com sua cabeça entre as duas pernas da criança".

Suspeito tenta fugir

Ao perceber a presença policial, inicialmente, a PM contou que o suspeito desobedeceu às ordens policiais, levantou-se e correu, dando a volta pela traseira do veículo, abrindo a porta do motorista e tentando evadir do local,

Em seguida, ao ser impedido de fugir, também consta na ocorrência que o suspeito disse a seguinte frase:" não era nada senhor, tenha piedade, eu só estou fazendo um oral na minha namorada".

Depois disso, naquele momento, a menina saiu do carro totalmente nua, dizendo para não prender o padrinho.