Morre homem que foi espancado após suposto abuso a menor no Sul de Minas

Suspeito de estupro estava internado no Hospital Samuel Libânio (foto: HCSL/Divulgação)

Morreu nesta segunda-feira (6/6) o homem que foi espancado por suspeita de ter abusado de uma adolescente, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O homem tinha 56 anos e estava internado no Hospital das Clínicas Samuel Libânio desde o dia 18 de maio, quando foi agredido.

O espancamento ocorreu no bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, região do bairro Faisqueira. O homem foi espancado com barra de ferro, socos e chutes por dois rapazes, um de 22 anos e o outro de 24 anos. De acordo com a Polícia Militar, os agressores são um irmão da menor que, suspostamente, teria sido abusada pelo homem, e um amigo do rapaz.



Na ocasião, ainda segundo o B.O. da PM, a irmã teria enviado um áudio ao irmão contando que tinha sido abusada pelo homem. O irmão da menor e o amigo dele foram até a casa do suspeito, onde houve o espancamento. Não havia registro na polícia de denúncia de estupro contra o homem agredido.



Na mesma noite, os dois rapazes foram detidos pela PM e conduzidos até a delegacia da Polícia Civil. Eles não foram presos. O suspeito foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Ele ficou 19 dias internados até falecer nesta segunda-feira. Corpo do homem será sepultado em Pedralva.

Boletim do suposto abuso registrado



De acordo com a Polícia Civil, o boletim denunciando o suposto abuso sofrido pela menor foi registrado após a agressão ao homem. O caso ainda está sob investigação.