Polícia investiga médico suspeito de cometer abusos sexuais em Alfenas

Parte do material eletrônico apreendido na casa e no consultório do médico acusado pela Polícia para ser periciado (foto: PCMG/Divulgação)

Nesta segunda-feira (15/8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão na residência e no consultório de um médico, de 56 anos, investigado pelo crime de violação sexual mediante fraude, no município de Alfenas, no Sul de Minas.









Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão periciados para reunião de novos elementos de autoria e materialidade delitiva, que vão ajudar a PCMG a elucidar os fatos.





A polícia acredita que podem existir mais casos. A delegada titular da Deam em Alfenas, Rafaela Santos Franco, faz um apelo para que eventuais vítimas que ainda não tenham se manifestado procurem a Polícia Civil imediatamente e denunciem.





“O sigilo absoluto é garantido, e só assim haverá a apuração devida e também prevenção a novas violações sexuais pelo suspeito”, alertou.





A denúncia pode ser feita pelo Disque 181, de forma sigilosa, ou pessoalmente na Deam em Alfenas.