Manifestantes pedem melhorias na MGC-452, em Uberlândia

Manifestação foi pacífica, com distribuição de panfletos e com cartazes (foto: Reprodução/Maxwell Jardini)

Uma manifestação nesta terça-feira (16/8) chamou a atenção para as condições da pista da MGC-452, na saída de Uberlândia para o distrito de Tapuirama. A via é a principal saída da cidade do Triângulo Mineiro no sentido à capital do Estado, Belo Horizonte. Houve lentidão no trecho.