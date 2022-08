Ameaça de massacre em escola aterroriza moradores de Morro da Garça

Escola Estadual Walter Coelho da Rocha (foto: Reprodução/redes sociais)

A população de Morro da Garça, na Região Central de Minas, está assustada com a possibilidade de um atentado na Escola Estadual Walter Coelho da Rocha. Em um grupo de WhatsApp, intitulado “Massacre da Escola Fudida”, quatro jovens, sendo três menores de idade, que estudam no colégio, e um maior, estariam trocando mensagens e planejando entrar no local e promover uma chacina, segundo pais de alunos.