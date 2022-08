Perfil fake anuncia massacre em escola estadual em Belo Horizonte

Um perfil no Instagram fez uma ameaça à escola estadual (foto: Instagram/Reprodução)

A Escola Estadual Celso Machado, no Bairro Milionários, em Belo Horizonte, está sob alerta. Um perfil fake foi criado no Instagram com o objetivo de recrutar pessoas para promover um ataque à instituição de ensino localizada na região do Barreiro.“Que tal um massacre? Ou quem sabe apenas um susto”, escreveu o perfil.