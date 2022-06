Ameaças de massacre em escola de Itabirito assustam comunidade

Mesmo com presença de autoridades na escola, ameaças não cessaram (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na última segunda-feira (27/6), o banheiro feminino da Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, em Itabirito, na região central de Minas Gerais, foi alvo de mensagens indicando a possibilidade de um massacre na instituição. A equipe do colégio prontamente acionou a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal (GCM).



"Massacre escolar dia 28/06" foi a frase escrita na porta de um dos sanitários do colégio. Após o flagrante, a direção da escola solicitou a ida das forças de segurança da cidade, que iniciaram um processo de vigia do espaço.

Primeira ameaça continha data de um suposto massacre (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ainda há dúvidas se os recados são reais ou apenas brincadeiras de mau gosto. A PM e GCM iniciaram uma operação para apurar a situação e chegar aos envolvidos. O autor das mensagens ainda não foi descoberto.

Cerca de 1100 alunos estudam na Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, entre os períodos da manhã e da tarde. Por causa das mensagens e do pânico criado, muitos pais optaram por não enviar seus filhos às aulas na segunda-feira.

Além disso, por medidas de segurança, a escola suspendeu as atividades letivas desta terça-feira (28/6) no turno vespertino. A precaução, no entanto, pode ser estendida para os próximos dias caso a sensação de insegurança siga entre funcionários, alunos e pais.