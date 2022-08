Voluntários tentam controlar incêndio que avança na Lapinha da Serra

Incêndio começou na sexta-feira (19/8). Bombeiros foram acionados na manhã deste domingo e já estão no local (foto: Instagram/Reprodução)

Brigadistas voluntários tentam combater um incêndio em Lapinha da Serra, município de Santana do Riacho, na Região Central de Minas. Uma das principais nascentes que servem de abastecimento à cidade atualmente foi 'carbonizada' pelo fogo. Chamas começaram na sexta-feira (19/8) e o combate continua na manhã deste domingo (21/8).

A região que cerca o vilarejo, entre a Serra do Cipó e a Serra do Espinhaço, é destino procurado para turismo ecológico e de aventura. A área não faz parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O combate ao fogo é feito por brigada voluntária.

Segundo informações da Brigada Guardiões da Serra, o fogo atingiu todos os canos utilizados no abastecimento de água da cidade de Santana do Riacho. A reportagem do Estado de Minas procurou a Copasa para mais informações, mas ainda não obteve retorno.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste domingo (21/8) para ajudar no combate e já está no local.

Em 2020

Pelo WhatsApp, integrantes da Guardiões da Serra relatam preocupação de que a situação registrada em 2020 se repita e falam em 'exaustão das equipes'.



Em outubro daquele ano, a região de Santana do Riacho sofreu com as chamas que atingiram a área da Lapinha da Serra durante cinco dias. Conforme os bombeiros, a área queimada, calculada em sobrevoo, foi de aproximadamente 2,8 mil hectares.