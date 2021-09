Umidade em BH despenca abaixo de 20%; saiba como lidar com a secura

BH tem clima seco neste sábado (18/9) (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

Recomendações da Defesa Civil





Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Em Minas



A previsão é que os termômetros cheguem aos 37º no Triângulo Mineiro e também no Norte de Minas. Também no Norte foi registrada a temperatura mínima neste sábado, 4,9º em Águas Vermelhas.



A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Sul, Sudoeste e Zona da Mata. Entre o Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e na Grande BH, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já tinha alertado que este sábado (18/9) em Belo Horizonte seria de muito calor. Porém, o belo-horizotino não esperava é que a umidade em BH despencasse abaixo de 20%. Segundo o Inmet, o índice chegou a 19%. Já o meteorologista Ruibran dos Reis cravou que a marca foi de 13%, nível comparável a um deserto.De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 20 e 30% é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta. O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.A capital teve céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca na parte da tarde.A temperatura mínima registrada na Estação Meteorológica Cercadinho, no Buritis, região Oeste de BH, foi de 16,2º, e a máxima estava prevista para 30º na capital. Entretanto, por volta das 15h, de acordo com o próprio instituto, termômetros marcaram 32º na Estação da Pampulha. A sensação térmica é de 30,2º.Para este domingo (19/9), a previsão é parecida, também com tendência de céu claro a nublado, com névoa seca a tarde, e temperaturas em ligeira elevação - os termômetros devem ficar entre 17º e 33º, com umidade relativa do ar entre 20%, a tarde (indicativo de tarde seca), e 80%.Já na segunda-feira (20/9), na capital, aumenta a nebulosidade. Neste dia, temperaturas variando entre a mínima de 17º e a máxima de 32º. Por enquanto, os belo-horizontinos podem esquecer da chuva.