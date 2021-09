Primavera começa nesta quarta-feira (22/9), com chuvas e alívio no calor

Manhã desta segunda (20/9) em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A primavera começa na próxima quarta-feira (22/9), e a previsão é de que a estação seja de temperaturas mais amenas, com pancadas de chuvas. Com iso, há também possibilidade de melhora na umidade do ar. Os dados são de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





“Pode haver também uma queda nas temperaturas a partir de quarta, deixando o tempo com uma sensação de friozinho, mas nada exagerado”, afirma Claudemir Azevedo. Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, esta é a estação que marca o início das chuvas. "Nesta terça (21/9), as chuvas já devem atingir as Regiões Sul e Zona da Mata Mineira. Já na quarta (22/9), há previsão de pancadas de chuvas para o leste, e no final de semana para Belo Horizonte”, explica.“Pode haver também uma queda nas temperaturas a partir de quarta, deixando o tempo com uma sensação de friozinho, mas nada exagerado”, afirma Claudemir Azevedo.





“Com as chuvas e a umidificação do ar, a umidade deve se elevar para 30% na capital mineira, ao longo desta semana”, adiantou o meteorologista.





Claudemir ainda ressalta que em BH os termômetros não devem passar dos 27°C até o domingo (26/9).



Nesta segunda (20/9), a estação meteorológica do Cercadinho, em BH, registrou a menor temperatura na capital, com 18,9°C. Já a máxima deve chegar aos 32°C no período da tarde.



O céu fica claro a parcialmente nublado na maior parte do estado, exceto no leste e no Campo das Vertentes, onde o sol não deve aparecer até o fim do dia.



A umidade do ar permanece em 20% na capital e pode alcançar os 15% no Triângulo Mineiro.



O Inmet identificou também que a temperatura mínima em Minas nesta segunda (20/9) foi em Maria da Fé, no Sul, com 10,9°C. A maior deve ser registrada na Região do Triângulo Mineiro, com previsão de alcançar os 39°C no horário de maior aquecimento.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra