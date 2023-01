Muriaé tem mais de 1,4 mil pessoas desalojadas por causa da chuva

Além da ajuda estadual, a prefeitura recebe doações de moradores da cidade e da região. O ponto de coleta é na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Silvério Campos, bairro Safira. Com os materiais arrecadados, a gestão municipal conseguiu distribuir mais de 5 mil marmitas aos atingidos pelas chuvas.O Executivo também liberou vacinação contra a Hepatite A a todos os moradores da cidade que tiveram contato com a água da enchente. Como a doença transmite pela água contaminada, é uma forma de evitar uma epidemia na cidade.A vacinação ocorre de 8h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Podem se vacinar pessoas a partir de um ano de idade.Diante do cenário, um ponto ainda chama atenção: a quantidade de lixo espalhado pela cidade. Os entulhos se acumulam ao longo do leito do Rio Muriaé, podendo levar a novos pontos de alagamento.

Cloves explicou que muitas áreas da zona rural de Miradouro foram atingidas, deixando algumas estradas completamente bloqueadas.

Moradores de Rosário da Limeira também sofrem com a forte chuva (foto: Prefeitura de Rosário da Limeira)

Cidades próximas de Muriaé também sofrem com as chuvas. O prefeito de Miradouro, Cloves da Silva Botelho (PTB), decretou situação de emergência no município. O mesmo ocorreu em Rosário da Limeira.“Devido às chuvas intensas a Secretaria Municipal de Assistência Social contabilizou até a presente data, 3564 pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo desastre, havendo até o momento 38 pessoas desalojadas e 26 pessoas desabrigadas, (sendo disponibilizadas 07 casas por meio do benefício do aluguel social para atendimento dos desabrigados). Devido à incapacidade momentânea das famílias afetadas, a Secretaria Municipal de Assistência Social atendeu 32 famílias com cestas básicas, 07 famílias com transportes de mudanças e 07 famílias com custeio temporário de aluguel social”, diz trecho do decreto assinado pelo prefeito.