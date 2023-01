Chuva da madrugada deixa distrito de Mariana ilhado após rio transbordar

Morador do distrito monitora as encostas na tentativa de identificar movimentação de massa de terra (foto: Divulgação/ Rafael Eleuterio)

Uma chuva de 91 milímetros na madrugada desta terça-feira (10/1), no distrito de Cachoeira do Brumado, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, deixou moradores desabrigados e ilhados após o Rio Brumado transbordar e tomar as ruas do vilarejo que é cercado por montanhas.



Famílias da região temem por deslizamentos de terras das encostas. Preocupado, o publicitário e morador do distrito, Rafael Eleuterio, tem utilizado um drone para fazer imagens de monitoramento da montanha próxima às casas da família. "Tiro fotos e faço imagens todos os dias e observando se tem alguma mudança, mas o problema é que sou leigo, aí faz pouca diferença".



Eleuterio relata que o trauma sofrido pela família, em 2020, mantém todos em alerta a qualquer sinal de chuva. "Embora a gente more ao lado da queda d'água de uma cachoeira, aqui não tem problemas com alagamentos, nosso medo é com os deslizamentos de terra. Em 2020, escapamos da morte quando o barranco desceu e passou no meio das nossas casas. Depois disso, a prefeitura retirou 350 caminhões de terra que desciam da montanha", lembra.



O morador conta que a Defesa Civil considerou a área onde mora a família do publicitário um local de risco, mas os moradores não saem da propriedade porque é dali que vem toda a renda familiar proveniente do turismo e da produção de artesanato de pedra-sabão.



"A Defesa Civil já conhece a nossa situação. Hoje, pela manhã, entramos em contato e eles estiveram no distrito mas não vieram aqui na parte de cima para nos ajudar".



Desabrigados



A prefeitura de Mariana afirma que as chuvas desta madrugada não provocaram nenhum deslizamento de terra no distrito e que devido à enchente do Rio Brumado, três famílias, no total de 10 pessoas, estão desabrigadas e foram encaminhadas para um abrigo provisório montado dentro do vilarejo.



Uma equipe de limpeza fez a desinfecção em 24 imóveis do distrito. A prefeitura não informou porque não atendeu à chamada da família de Rafael Eleuterio.